Casa: concluso a Milano il "Forum dell'Abitare", al centro caro affitto e accessibilità (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano e la sua amministrazione “hanno le carte in regole per capire la strada che bisogna percorrere in modo spedito, prendendo qualche modello esterno e riadattarlo. A Milano la circolazione di capitale può essere utile anche a chi ne ha più bisogno” ha evidenziato Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia. Il tema della casa “deve essere affrontato facendo sì che diventi un sistema olistico di elementi, che tra loro hanno interazioni importanti e che parte dalla progettazione”, per l’Housing sociale “bisogna pensare ad una democratizzazione prevista nell’intera filiera del percorso” ha espresso Fabrizio Capaccioli, vicepresidente di Green Building Council Italia. In occasione della Giornata mondiale dell'acqua, l'Osservatorio della Community di The European House - Ambrosetti ha pubblicato oggi la terza edizione del Libro Bianco "Valore acqua per l'Italia". Il dossier mette in evidenza che l'Italia è uno dei Paesi più idrovori d'Europa, oltre al fatto che “oggi una popolazione tra il 6 e 15 per cento è costretta a vivere in condizioni di siccità” ha spiegato Fabrizio Capaccioli. (segue) (Rem)