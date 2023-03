Casa: concluso a Milano il "Forum dell'Abitare", al centro caro affitto e accessibilità (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il servizio idrico “Abbiamo un investimento per abitante di circa 46 euro, contro l’86 per cento dell’Unione Europea. Per Capaccioli oggi occorre “immaginarsi un nuovo modo di vivere, in conformità delle linee guida generate e riconosciute dai principi Esg”, per questo l’intera filiera dell’housing sociale deve tenere conto che l’obiettivo della produzione “è di essere riutilizzato”, perché come ha spiegato Capaccioli “il prodotto circolare renderà anche l’edificio un valore per la circolarità” ha concluso. Per Lamberto Bertolé, l'assessore al Welfare del Comune di Milano, l’integrazione tra la politica sulla casa e welfare “sono essenziali, devono essere integrate”. Il tema sotto gli occhi di tutti “è l’emergenza abitativa. Lo scoglio principale è avere alloggio a disposizione” perché le persone “abbiano il bene materiale, la casa, e il servizio di accompagnamento” ha spiegato Bertolè, spostando il tema sulle persone senza dimora per cui “stiamo lavorando su luoghi piccoli di convivenza, il tema centrale sono gli spazi”. “Per la strategia che parte dalla casa (housing first), oggi – ha aggiunto l’assessore, concludendo - è molto difficile trovare case per partire con i progetti”. (Rem)