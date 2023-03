Algeria: autorità smantellano rete internazionale di trafficanti di migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità algerine hanno smantellato una rete internazionale di trafficanti di migranti diretti in Europa attraverso l'Algeria. Lo riferisce il sito “Ennharonline”. Quindici membri di questa rete, nove siriani e sei algerini, sono stati arrestati oggi dal servizio centrale per la lotta alla criminalità organizzata (Sclco) e consegnati alla giustizia. L'indagine, durata quasi cinque mesi, ha permesso alla polizia algerina di rintracciare la rete che trasporta migranti dalla Siria e dal Libano all'aeroporto di Bengasi in Libia. I migranti vengono poi portati su strada alla città libica di Ghadames da dove vengono contrabbandati in Algeria attraverso la città di confine di Debdeb, seguendo percorsi tortuosi nel deserto. I membri di questa rete hanno poi assicurato il trasporto dei migranti ad Orano, la grande metropoli dell'Algeria occidentale, luogo di raggruppamento per i migranti diretti verso l'Europa. Durante questa operazione la polizia ha sequestrato più di 11.000 dollari, 8.920 euro oltre a somme in lire libanesi e siriane.(Ala)