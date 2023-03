Ambiente: Pichetto, Italia determinata nella risposta alla crisi idrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è determinata nella risposta alla crisi idrica nel nostro Paese. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’acqua del 2023 a New York. “Nel Pnrr abbiamo mobilitato fondi per le risorse idriche pari a 4,38 miliardi di euro in cinque anni, e recentemente è stato costituito un tavolo di coordinamento per rispondere alla crisi, anche con nuovi strumenti di legge e operativi”, ha detto, ricordando iniziative italiane come il potenziamento della capacità di monitoraggio delle acque di prevenzione dei rischi, o il progetto per la rinaturazione del fiume Po. (Was)