- VARIE- Commemorazione per l'eccidio delle Fosse Ardeatine con gli interventi delle istituzioni e dei rappresentanti di Anpi, Anfim e della Comunità Ebraica di Roma. Parteciperanno tra gli altri il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, e la sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi.Roma, Piazza Eurosia (ore 9:30)- Le opere di Pericle Fazzini, lo scultore del vento, tornano finalmente in mostra a Roma dopo trent'anni, in occasione del centodecimo anniversario della sua nascita. La mostra è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dalla Fondazione e Archivio Storico "Pericle Fazzini".Roma, Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese in viale Fiorello La Guardia 6 a Roma (ore 11) (Rer)