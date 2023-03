© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale ha respinto una richiesta avanzata dai legali di Donald Trump per bloccare la testimonianza di Evan Corcoran, uno degli avvocati dell’ex presidente Usa, nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella residenza privata di Trump a Mar-a-Lago, in Florida. Lo hanno confermato fonti anonime all’emittente “Cnn”. (Was)