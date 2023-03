Argentina: ultimo in quarto trimestre del 2022 economia cresciuta dell'1,9 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Argentina, cresciuta nel quarto trimestre dell'1,9 per cento su anno, ha chiuso il 2022 con un incremento complessivo del 5,2 per cento. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Indec) dando conto del secondo anno di fila di incremento del prodotto interno lordo. Rispetto al terzo trimestre del 2022, il pil è però calato dell'1,5 per cento. Nel periodo ottobre-dicembre la formazione del capitale fisso è aumentata dallo 0,1 per cento, il consumo privato è cresciuto del 5,1 per cento mentre quello pubblico è calato del 2,2 per cento. L’economia dell’Argentina fa soprattutto i conti con un’inflazione record, attorno al 100 per cento su anno, e una storica carenza di riserve monetarie. Elementi che orientano diversi pronostici di agenzie e organismi internazionali. (segue) (Abu)