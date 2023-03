© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Fondo monetario internazionale (Fmi), nell’aggiornamento fatto a gennaio del “World economic outlook”, l’Argentina chiuderà il 2023 e il 2024 con una crescita del 2 per cento. Dati che seguono un 2022 chiuso con una crescita del 4,5 per cento, mezzo punto in più di quanto stimato inizialmente dal Fondo, grazie a una prestazione più dinamica del previsto di manifattura e commercio al dettaglio. (Abu)