Energia: Alleanza fotovoltaico, Meloni sostenga tema rinnovabili a Consiglio Ue (2)

- "Se da una parte - prosegue - può essere ritenuto comprensibile l’obiettivo dell’Europa di efficientare i consumi e ridurre l’impronta ecologica del patrimonio immobiliare, d’altro canto è generalmente condivisa la priorità di impiegare maggiori risorse per rendere più sostenibile la produzione di energia. Sul piano dei consumi, i dati diffusi da Terna dimostrano che la domanda di energia elettrica nazionale in Italia è in aumento (+6,2 per cento nel 2021 rispetto al fabbisogno dell’anno precedente). Dagli stessi dati emerge la questione fondamentale: i consumi elettrici residenziali rappresentano il 22 per cento del totale, mentre sono soprattutto le industrie (44 per cento) e il terziario (32 per cento) ad avere bisogno di energia. Gli impianti fotovoltaici 'utility scale' possono garantire una produzione di energia rinnovabile su larga scala e contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei, con un impatto significativo in termini di sostenibilità. Inoltre, se venissero realizzati gli impianti si intercetterebbe l’esigenza di molti utenti, sprovvisti di un proprio impianto, di poter accedere all’utilizzo delle energie rinnovabili. Un maggiore utilizzo dell’energia solare contribuirebbe alla riduzione del prezzo del costo dell’energia, permettendo quindi di raggiungere un altro obiettivo ritenuto fondamentale dal governo italiano e dall’Unione europea. Tutto ciò - conclude la nota - senza alcun onere per le casse pubbliche”. (Com)