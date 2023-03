Anziani: Meloni, approvazione disegno di legge risultato importante, dare subito attuazione a riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Patto per la terza età pone le basi per una riforma strutturale delle politiche in favore degli anziani e contro la loro marginalizzazione e solitudine. “L’approvazione definitiva in Parlamento del disegno di legge delega è un risultato estremamente importante e il mio ringraziamento va a tutte le forze politiche, al Terzo settore, ai sindacati e alle categorie professionali di riferimento che hanno dato il loro contributo durante l’esame parlamentare e hanno consentito di migliorare il testo iniziale”. Lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Gli anziani rappresentano il cuore stesso della società e prendersi cura di loro significa avere cura di tutti noi. Questo è l’impegno che ci siamo presi e lavoreremo velocemente per dare concreta attuazione a questa riforma, lavorando sui decreti delegati e individuando le risorse necessarie”, aggiunge Meloni. (Com)