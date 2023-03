Turchia: Erdogan, abbiamo costruito 716 dighe in soli 21 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In 21 anni abbiamo realizzato più del doppio delle dighe nella storia della Repubblica di Turchia. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un messaggio sul suo profilo Twitter pubblicato in occasione della Giornata mondiale dell’acqua. “Non abbiamo acconsentito allo spreco di una sola goccia d'acqua nel nostro Paese", ha dichiarato il presidente turco che ha allegato al messaggio una infografica sugli investimenti nel settore idrico dal 2002. Erdogan ha aggiunto che il governo continuerà a lavorare “per proteggere le risorse idriche, che rappresentano il valore più strategico del prossimo secolo”. Il presidente ha proseguito: "Con la consapevolezza che la nostra civiltà è la fonte della vita, continueremo i nostri progetti che utilizzano l'acqua in modo efficiente, la gestiranno correttamente e la porteranno insieme alla nostra amata nazione come l'acqua nel modo migliore possibile". Secondo l'infografica, in 21 anni sono stati realizzati 479 miliardi di lire turche (23 miliardi di euro) di investimenti idrici. Nel periodo sono state realizzate 716 dighe, 615 idro impianti di potenza elettrici (Hepp), 1.633 impianti di irrigazione, 481 stagni e sbarramenti, 302 impianti di acqua potabile, 24 impianti di acque reflue, 5.395 impianti di controllo delle inondazioni e 101 investimenti in progetti di stoccaggio delle acque nel sottosuolo.(Res)