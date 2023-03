Roma: M5s-CR, perché Gualtieri tace su presenza leader degli abusivi in chat con Zevi?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Zevi parla di chat manipolata con tagli e omissioni che chiaramente compromettono il senso. Peccato che, a distanza di quasi 24 ore dalla trasmissione di Giordano, nulla abbia detto circa la presenza del leader dei Movimenti in una chat sul Piano Casa. Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri capitolini del M5s e della Lista Civica Raggi. "Che ci faceva il leader degli abusivi - e abusivo a sua volta - in una messaggistica in cui erano presenti lo stesso assessore, - aggiungono - il presidente dell'omonima Commissione, i sindacati e le associazioni? A che titolo il leader del Movimenti è stato invitato a prendere parte alla discussione sul Piano Casa e a dettare addirittura la linea alle massime cariche cittadine in materia di Politiche Abitative? E mentre un alone di mistero continua ad avvolgere una vicenda dai contorni sempre più inquietanti, il sindaco ha deciso di trincerarsi dietro un surreale e preoccupante silenzio e la Giunta, anziché porsi delle domande e cercare di capire come siano andate esattamente le cose, non trova di meglio da fare che difendere a spada tratta l'assessore Zevi, ignorando totalmente la realtà dei fatti e gli elementi finora emersi. Una totale mancanza di rispetto di Gualtieri e dei suoi assessori nei confronti dei romani, i quali avrebbero diritto a ricevere tutte le spiegazioni del caso su un tema che li riguarda molto da vicino . Se questo è il modo di condurre i tavoli a Roma, non stupisce affatto che chi si batte per la legalità venga deriso e diffamato", conclude la nota.(Com)