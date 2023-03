Imprese: Generali, integrato avviso convocazione Assemblea azionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assicurazioni Generali informa di avere proceduto a integrare l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli azionisti pubblicato in data 15 marzo 2023. In particolare, l’avviso è integrato – riferisce una nota – con l’aggiunta di un settimo argomento all’ordine del giorno, da trattare in sede ordinaria, avente il seguente tenore: “Corrispettivo per l’incarico di revisione legale dei conti. Revisione, su proposta del Collegio sindacale, dell’ammontare del corrispettivo per l’incarico di revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi sociali con chiusura dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri”. Resta fermo quanto previsto dall’attuale avviso di convocazione per quanto riguarda la modalità di svolgimento dell’Assemblea e i termini indicati per l’esercizio dei diritti degli azionisti e, in particolare, per l’integrazione dell’ordine del giorno, per la presentazione di proposte individuali di deliberazione, per la presentazione di candidature per la nomina del Collegio sindacale, per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea, per la legittimazione all’intervento in Assemblea e per la partecipazione alla stessa. (Com)