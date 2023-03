Milano: attivisti protestano al Forum dell’Abitare dopo lo sgombero di Via Siusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito allo sgombero questa mattina dell'immobile in via Siusi a Milano, abusivamente occupato dagli attivisti appartenenti a "Rete di Solidarietà Milanese Ci Siamo", una protesta ha coinvolto l’area esterna della sede di Base, dove si è svolta la terza giornata del “Forum dell’Abitare”. “È responsabilità di questa amministrazione il fatto che delle persone si debbano trovare a Milano a occupare degli stabili vuoti per poter sopravvivere” ha detto uno degli attivisti, che ha preso parola sul palco, mentre fuori la zona è presidiata da alcuni agenti della polizia in tenuta antisommossa. “Bisogna capire le persone che si trovano in questa condizione: sono persone che lavorano nell’Amsa, nella logistica, nella metropolitana milanese, nell’agricoltura, nella distribuzione. Sono persone che occupano lavori dal punto di vista lavorativo. Hanno contratti di lavoro di 6 mesi in 6 mesi e via dicendo, guadagnando a seconda dei casi troppo poco per pagarsi un affitto in questa città – ha aggiunto l’attivista, evidenziando come - negli affitti delle case c’è anche il problema del razzismo”. “Di fronte a una situazione in cui si lavora qui e si contribuisce alla vita pubblica qui, com’è possibile non poter abitare qui” ha osservato l’attivista di "Rete di Solidarietà Milanese Ci Siamo”, che ha poi concluso rimarcando il fatto che “i posti che sono stati sgomberati rimangono chiusi. Al posto delle persone ci sono i topi e la sporcizia. Come è possibile ricominciare da zero, toccherà occupare nuovamente. Non è compito nostro trovare la soluzione, cominciamo a dire però che ci sono tante case sfitte e troppe persone senza casa. Se non si ha la forza per contrastare il mercato allora bisogna agire”. (Rem)