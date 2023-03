Ue: von der Leyen, garantire parità di condizioni di aziende Ue con Cina e Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Ue, è importante che le aziende e l'industria comunitaria delle tecnologie pulite siano trattate in modo equo nel mercato globale. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa al termine del vertice sociale trilaterale, riferendosi soprattutto alla concorrenza con i sussidi garantiti da Stati Uniti e Cina nei rispettivi mercati. "Se consideriamo la parità di condizioni a livello globale, è importante che le nostre aziende e le nostre industrie delle tecnologie pulite siano trattate in modo equo", ha detto von der Leyen. "Abbiamo concordato, con i nostri amici americani, di avere un dialogo basato sulla trasparenza, in modo da sapere esattamente quali sono gli incentivi da parte americana, così da poterli replicare", ha aggiunto. "Dobbiamo anche tenere presente, che esistono sovvenzioni meno trasparenti e parzialmente nascoste garantite dalla Cina, e dobbiamo comunque assicurarci di mantenere la parità di condizioni per le aziende europee", ha concluso. (Beb)