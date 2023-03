Usa: Fed annuncia nuovo rialzo dei tassi di interesse pari allo 0,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve ha annunciato un nuovo rialzo dei tassi di interesse pari allo 0,25 per cento, nel quadro della crisi del comparto bancario esplosa dopo il fallimento di Silicon Valley Bank. Nella nota diffusa dopo il nono rialzo da marzo del 2022, l’istituto ha precisato che nuovi incrementi dei tassi di interesse “non sono garantiti” nel prossimo futuro, e che i nuovi provvedimenti dipenderanno dall’evolvere della situazione. “La Federal Reserve continuerà a monitorare il contesto macroeconomico, decidendo in base ad esso la politica monetaria: in ogni caso, nuovi provvedimenti potrebbero essere necessari per riportare il tasso di inflazione entro la soglia del due per cento”, si legge nel comunicato. (Was)