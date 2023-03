Roma: presidente Municipio VIII, aggressione a Tobia Zebi da giornale scandalistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà all'assessore Tobia Zevi sull'aggressione da giornale scandalistico ricevuta. In questa città l'emergenza abitativa è un male storico e un problema consolidato è stata la mancanza di capacità di dialogo tra istituzioni e parti sociali nel corso degli ultimi decenni. Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII ed esponente di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo Ciaccheri. "Il Piano Casa presentato dall'Amministrazione Gualtieri è un piano ambizioso, che tocca un nodo scoperto su cui la peggiore destra del nostro Paese vuole speculare. L'operazione giornalistica costruita in queste ore è ridicola ed è funzionale ad una linea politica che vuole mantenere la condizione di fragilità in cui vivono decine di migliaia di famiglie nella nostra città", conclude.(Com)