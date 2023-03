Torino: gruppo Pd Comune, solidarietà a Fiom per atti vandalici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del Partito Democratico del Comune di Torino esprime solidarietà alle organizzazioni provinciali e regionali della Fiom Cgil per gli atti vandalici compiuti nella notte contro la sede di via Chiusa di San Michele. Lo ha affermato in una nota stampa la capogruppo del Pd nel Comune di Torino Nadia Conticelli. "Colpire la sede del sindacato significa colpire simbolicamente tutti i lavoratori. Gli stessi gruppi no vax un paio di mesi fa avevano deturpato il liceo Berti. Imbrattare i muri di strutture e servizi è un atto violento contro la comunità tutta, che deve reagire compattamente", ha concluso. (Rpi)