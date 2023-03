Roma: il cast della serie televisiva "Mare Fuori" incontra i fan a Termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla stazione di Roma Termini oggi c’erano Pirucchio, Beppe, Mimmo, Milos e persino le new entry Cucciolo, Dobermann e Micciarella. Nomi che sicuramente non necessitano di spiegazioni per i numerosissimi appassionati che hanno seguito in tv e in streaming Mare Fuori, la fiction che ha riscosso un enorme successo di pubblico tra giovani e giovanissimi (ma non solo), contribuendo a far nascere nuovi personaggi nell’immaginario collettivo italiano. Nella giornata in cui su Rai 2 andranno in onda le ultime due puntate, il cast – si legge su FsNews - ha scelto il principale scalo capitolino per accogliere un gruppo selezionato di fan lungo il binario 22: qui era attestato lo speciale Frecciarossa, treno ufficiale della terza stagione, che ha viaggiato per oltre un mese sulle principali linee ad alta velocità, dal nord al sud Italia, con una particolare livrea recante la foto di gruppo degli attori principali che hanno interpretato la serie tv. Il prison drama firmato Rai e Picomedia narra le vicende, a volte avventurose e persino tragiche, altre volte romantiche e amicali, di un gruppo di giovani rinchiusi nell’Istituto Penale per Minorenni di Nisida, a Napoli. (segue) (Com)