Roma: il cast della serie televisiva "Mare Fuori" incontra i fan a Termini (2)

- Grazie al contribuito di Trenitalia, la società del Polo Passeggeri del Gruppo FS che ha anche guidato la regia dell’evento, gli attori Francesco Panarella (Cucciolo), Giovanna Sannino (Carmela), Serena Codato (Gemma), Salahudin Tijani Irana (Dobermann), Giuseppe Pirozzi (Micciarella), Nicolò Galasso (Gaetano, detto O Pirucchio), Agostino Chiummariello (Gennaro la guardia), Alessandro Orrei (Mimmo), Clotilde Esposito (Silvia), Antonio D'Aquino (Milos) e Vincenzo Ferrera (Beppe) hanno potuto mettersi in posa per le fotografie di rito e i selfie con i fan, lanciare delle video-dediche ai meno fortunati che non hanno potuto prendere parte all’iniziativa e rilasciare interviste ai numerosi giornalisti accreditati. Molti degli attori presenti hanno voluto mantenere il riserbo sul futuro della fiction, pur confermando quanto in realtà già annunciato da produttori, sceneggiatori e regista in occasione della conferenza stampa di presentazione nella sede della Rai tenutasi il 23 gennaio: la quarta stagione di Mare Fuori ci sarà. E, considerato l’enorme successo ottenuto dalle prime, tutto lascia pensare che continuerà a tenere incollati agli schermi milioni di italiani. Non resta che aspettare il prossimo viaggio e nel frattempo continuare a canticchiare il ritornello della sigla, divenuto un vero messaggio di speranza e libertà per diverse generazioni, "nun te preoccupà guagliò", "ce sta o mar for, ce sta o mar for, ce sta o mar for". (Com)