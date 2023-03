Usa: Fed, comparto bancario rimane resiliente nonostante la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema bancario degli Stati Uniti rimane resiliente. È quanto si legge nella nota pubblicata oggi dalla Federal Reserve, che ha annunciato un nuovo rialzo dei tassi di interesse pari allo 0,25 per cento. Commentando la crisi scaturita dal fallimento di Silicon Valley Bank, l’istituto ha precisato che i recenti sviluppi nel comparto bancario potrebbero tradursi in “condizioni di credito più restrittive per famiglie e imprese, con possibili impatti sull’attività economica, sull’occupazione e sul tasso di inflazione”. La Fed ha precisato che la portata di tali effetti non è ancora chiara, e che continuerà a monitorare la situazione. (Was)