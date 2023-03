Ue: Meloni sente Morawiecki, priorità sostegno a Ucraina e gestione migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano gli intensi scambi tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e gli altri Leader europei in preparazione del Consiglio europeo del 23-24 marzo dopo quelli con il Cancelliere tedesco Scholz, il primo ministro greco Mitsotakis e la presidente della Commissione europea von der Leyen. Lo riferisce palazzo Chigi in una nota, spiegando che “alla vigilia del Consiglio, che si apre domattina a Bruxelles, il presidente Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro della Repubblica di Polonia, Mateusz Morawiecki, incentrata sulla priorità del sostegno all’Ucraina, sull’urgenza di attuare le decisioni del Consiglio europeo di febbraio per una risposta europea nella gestione della migrazione e sull’importanza di adottare soluzioni per la competitività delle economie europee attraverso il pieno utilizzo di tutti gli strumenti Ue”. (Rin)