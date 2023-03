Amministrative: Simonetti (Fd'I), a Velletri con ticket Cascella-Ercoli tornerà il buon governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Comune di Velletri, in provincia di Roma, "siamo felici di annunciare il ticket tra il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Ascanio Cascella e la nostra Chiara Ercoli che ricoprirà il ruolo di vicesindaco. Siamo certi che con il suo impagabile impegno Chiara saprà essere la punta di diamante della nuova Amministrazione e che la comunità veliterna non perderà l'occasione di premiare un ticket politico ed amministrativo di assoluta valenza e spessore, in grado di restituire credibilità ed autorevolezza all'intera città, risollevando la città di Velletri dalle secche in cui è impantanata dopo 5 anni della lacunosa amministrazione Pocci". E' quanto dichiara in una nota il coordinatore veliterno di Fratelli d'Italia, Cristian Simonetti. "In particolare Cascella e Ercoli presteranno particolare attenzione a tematiche finite da troppi anni nel dimenticatoio come, ad esempio, quello della sanità. Siamo convinti, inoltre, che il nostro partito proseguirà nel solco tracciato dalle trionfali elezioni politiche e regionali, e saprà essere il motore di un'ampia coalizione che ritrova finalmente unità e compattezza e sarà in grado di restituire il buon governo alla città più grande e popolosa dei Castelli Romani", conclude Simonetti. (Com)