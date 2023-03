Israele: Forze armate, drone militare precipitato in Siria in “operazione di routine”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone militare si è schiantato in Siria durante una "operazione di routine". Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf) in un comunicato stampa, senza rivelare il modello di drone e la causa dell’incidente. Nella nota, le Idf precisano inoltre che non vi è pericolo “che informazioni sensibili siano recuperate dal dispositivo”. Questa notte, un presunto attacco israeliano ha messo fuori servizio l'aeroporto internazionale di Aleppo. Secondo l'agenzia di stampa siriana "Sana", l’attacco ha provocato danni alla pista dell’aeroporto e ad alcune apparecchiature di navigazione. La notizia dell’attacco, il secondo in meno di un mese contro l’aeroporto Aleppo, è stata data in mattinata da fonti militari, secondo cui lo scalo è stato colpito da una serie di missili provenienti dal Mediterraneo. Successivamente, l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una fitta rete di fonti sul campo, ha fatto sapere che l'attacco ha preso di mira anche un deposito di armi delle milizie filo-iraniane situato nelle vicinanze, che sarebbe stato “completamente distrutto”.(Res)