Piemonte: Radicali, Cirio irresponsabile, lanciata petizione per attuare provvedimenti di riduzione dei consumi idrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in occasione della giornata mondiale dell'acqua, una delegazione di Radicali Italiani e dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta, ha presentato una petizione popolare in Consiglio regionale ai sensi dello statuto del Piemonte. Lo ha annunciato il presidente Igor Boni in una nota stampa. "Il presidente Cirio con il suo conservatorismo cieco si dimostra inadeguato e irresponsabile. Serve agire subito sulla riduzione dell'utilizzo di acqua in agricoltura, dato che siamo la regione di tutta Europa che consuma più risorsa idrica, nel momento in cui stiamo subendo la siccità più grave degli ultimi 150 anni. Servono riforme strutturali e radicali, agendo innanzitutto sul comparto che utilizza più acqua, l'agricoltura, e dando ai cittadini piena conoscenza di quanto sta accadendo e potrebbe accadere. Serve responsabilità e lungimiranza smettendo di essere asserviti a lobby e associazioni di categoria", ha concluso Boni.(Rpi)