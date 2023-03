Anziani: Cgil-Spi Cgil, legge necessaria, ma priva di risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approvata anche alla Camera, e in attesa della pubblicazione in G.u., la legge quadro in materia di politiche in favore delle persone anziane. Una legge necessaria, ma senza risorse rischia di essere una cornice senza quadro". Lo hanno affermato in una nota congiunta Cgil nazionale e Spi Cgil. "Sono previste – hanno sottolineato Cgil e la categoria dei pensionati della Confederazione – norme per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita indipendente, di cura e di assistenza delle persone anziane non autosufficienti nonché per l'invecchiamento attivo". "Una legge sulla non autosufficienza – hanno ricordato Cgil e Spi – è stata rivendicata per anni dalle organizzazioni sindacali confederali assieme alle proprie categorie dei pensionati. Un risultato positivo di questa mobilitazione è stato raggiunto con l'inserimento di una 'Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti' tra gli obiettivi del Pnrr a cui la legge dà attuazione. Si apre ora una fase importante nell'emanazione dei decreti attuativi, la cui stesura dovrà prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. I decreti dovranno garantire la presa in carico della condizione di fragilità della persona anziana, da parte del sistema pubblico e universale, superando divari territoriali e privilegiando servizi e presa in carico delle persone ai trasferimenti monetari". Inoltre, hanno affermato Cgil e Spi "lavoreremo affinché la legge delega divenga parte di una riforma complessiva del sistema di welfare che abbia l'obiettivo di rimettere al centro una vera integrazione tra servizio sanitario nazionale e sistema socio-assistenziale, che armonizzi, coordini e rimetta al centro il diritto alla cura per tutti e tutte". (segue) (Rin)