Anziani: Cgil-Spi Cgil, legge necessaria, ma priva di risorse (2)

- Per Cgil e Spi "la legge presenta certamente elementi positivi e finalmente affronta in modo organico il tema del diritto alla salute, al benessere, alla cura, all'assistenza delle persone anziane". "Accanto a elementi positivi – hanno aggiunto – si registrano anche forti limiti e criticità. Innanzitutto, le scarse risorse a disposizione per finanziare gli interventi previsti, i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps) e i Lea sanitari. È la criticità più rilevante, visto che per l'attuazione della legge non vengono previste risorse aggiuntive, ma si fa riferimento solo alle risorse a legislazione vigente”. “A tal proposito – hanno proseguito –, esprimiamo una forte preoccupazione per come potranno essere garantiti le prestazioni e i servizi sanitari e sociali previsti dalla legge: senza risorse aggiuntive, anziché rendere esigibili i diritti per tutti e in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, si rischia di cristallizzare divari e diseguaglianze per servizi e inadeguate condizioni di lavoro. Vanno perciò previste adeguate risorse per sociale e sanità già dalla prossima legge di bilancio". "Nell'iter dei decreti attuativi – hanno evidenziato Cgil e Spi – dovrà essere posta attenzione a non creare un sistema separato, esterno o parallelo al Ssn o ai Servizi sociali, ma garantite le necessarie risposte per le persone anziane nella più generale programmazione integrata socio-sanitaria. Al contempo, è necessario prevedere un sistema di presa in carico dei bisogni delle persone attraverso una rete di servizi, interventi, prestazioni, assicurati dal sistema pubblico integrato socio-sanitario, e non meri e nuovi trasferimenti monetari”. “Una legge necessaria, ma senza risorse rischia – hanno concluso Cgil e Spi – di essere una cornice senza quadro". (Rin)