Germania-Cina: ministra Interno Faeser vuole esaminare accordo Deutsche Telekom-Huawei

- La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha dichiarato che intende esaminare l'accordo stipulato nel 2018 tra Deutsche Telekom e l'azienda per le telecomunicazioni cinese Huawei, sospettata di attività di spionaggio per il governo di Pechino. L'intesa “non suona bene”, ha affermato Faeser durante un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt” da Washington, dove è in visita. I due gruppi si sono accordati per “prevenire un potenziale rischio di fornitura in relazione ai prodotti di Huawei che contengono componenti provenienti dagli Stati Uniti”. Secondo i critici, l'obiettivo sarebbe aggirare le sanzioni degli Usa contro la società cinese. Il senatore statunitense Marco Rubio, esponente del Partito repubblicano, ha definito l'accordo “preoccupante” e invocato delle “conseguenze” per Deutsche Telekom. Intervistato da “Handelsblatt”, Rubio ha poi sottolineato: “La Germania e le compagnie che vi operano dovrebbero lavorare con noi e non aiutare un regime avversario a minare la sicurezza internazionale”. Per il senatore repubblicano, Huawei è infatti un'azienda “sotto la direzione del Partito comunista cinese”. La società ha ripetutamente respinto le accuse di spionaggio, che finora non sono mai state dimostrate. A ogni modo, la situazione è particolarmente rischiosa per Deutsche Telekom, con il 60 per cento del fatturato che dipende dalle attività negli Usa dove opera con T-Mobile Us. Intanto, il ministero dell’Interno tedesco vuole limitare in maniera significativa l’utilizzo di componenti di produzione cinese nella rete di telefonia mobile della Germania, mirando a obbligare gli operatori a rimuovere quelle già installate. In Deutsche Telekom il governo federale ha una partecipazione del 30,4 per cento. (Geb)