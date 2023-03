Roma: Gasparri-De Vito (FI), si faccia chiarezza su piano casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora non ci sorprendiamo davvero più del fatto che il sindaco Gualtieri a novembre scorso possa aver firmato una direttiva per concedere la residenza agli occupanti abusivi. Così in una nota il senatore Maurizio Gasparri coordinatore romano Forza Italia e Marcello De Vito responsabile politiche amministrative. "Il dato politico che la trasmissione Fuori dal Coro ha contribuito a far emergere - aggiungono - è che ci sarebbe un rapporto di contiguità tra la Giunta Gualtieri, con il suo assessore Tobia Zevi, ed alcuni leader dei movimenti per la casa, caratterizzato non solo da una previa condivisione in chat di provvedimenti come il Piano Casa, ma addirittura dalla possibilità per i secondi di poter richiedere di apportare modifiche, con tanto di conferme da parte del presidente della commissione politiche abitative. Siamo sconcertati da tutto questo e ci associamo alla richiesta di un consiglio tematico. Ci chiediamo quali siano state le modifiche proposte e su questo punto l'assessore Zevi deve rispondere a tutti i 3 milioni di cittadini romani, non solo a suoi interlocutori in chat. Al sindaco Gualtieri chiediamo di revocare subito questo assessore prima che faccia altri danni a tutti i cittadini romani che pagano legalmente le tasse, il mutuo o l'affitto e non occupano abusivamente immobili, a differenza degli ami". (Com)