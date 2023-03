Difesa: Usa e Israele proseguono esercitazione aerea congiunta “Bandiera rossa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue nella base aerea militare Nellis nel deserto del Nevada l’esercitazione congiunta dalle forze aeree di Israele e degli Stati Uniti denominata “Bandiera Rossa” iniziata lo scorso 12 marzo e che si concluderà domenica 26 marzo. L’esercitazione è la più grande del suo genere e vede la cooperazione congiunta del 35esimo squadrone dell'aeronautica militare israeliana con l’aeronautica Usa e, secondo molti esperti, prevede manovre che simulano tempi e modalità di un attacco contro le infrastrutture nucleari iraniane. Come sottolineato da un portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) lo scorso 12 marzo: "Le manovre prevedono diversi tipi di addestramento: attacco strategico in profondità, raggiungimento della superiorità aerea, condurre attacchi congiunti, difesa delle forze sul campo, intercettazione di velivoli nemici, volo a bassa quota e attacco in terreno sconosciuto ricco di difese antiaeree". L’addestramento prevede inoltre il rifornimento in volo dei caccia delle rispettive aeronautiche. Inoltre, come sottolineato lo scorso 12 marzo dalle Idf, per la prima volta partecipano alle esercitazioni nei cieli statunitensi sette caccia F-35 Adir e due Being-707 Ram.(Res)