© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti potrebbe raggiungere il 4,5 per cento entro la fine del 2023, alla luce dei rialzi dei tassi di interesse annunciati dalla Federal Reserve per contenere l’inflazione. Stando alle stime pubblicate oggi dalla Fed, che ha approvato un nuovo rialzo dello 0,25 per cento, il dato sulla disoccupazione potrebbe salire rispetto all’attuale 3,6 per cento. (Was)