Torino: Lo Russo, oggi più che mai consci su importanza tutela acqua

- Oggi più che mai siamo quindi cosci di quanto sia importante promuovere azioni concrete per la tutela delle risorse idriche, oltre sensibilizzare ed educare sul tema della limitazione allo spreco. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. "L'acqua è un bene primario fondamentale, preziosissimo per noi e per il nostro pianeta.Da tempo stiamo vivendo un momento di grande crisi idrica, con un elevatissimo rischio siccità per i comuni del nostro territorio. Simbolicamente, questa mattina è stato presentato il restauro, curato da Smat e che come amministrazione abbiamo davvero fortemente voluto e supportato, di 'Locus of Rain', opera commissionata da Renzo Piano all’artista Susumu Shingu, nell’ambito dei lavori di riqualificazione del Lingotto nel 1995: un vero monumento all'acqua, che contribuisce e ricordarci la sua bellezza e la sua fondamentale importanza", conclude Lo Russo. (Rpi)