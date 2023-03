Brasile: concorrenza sleale, governo apre inchiesta contro Cina, Colombia e Perù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha aperto un'inchiesta contro Cina, Colombia e Perù per verificare la presunta pratica di concorrenza sleale (dumping) nelle esportazioni di chiavi verso il Paese. L'inchiesta è stata aperta dal dipartimento per il Commercio estero del ministero dello Sviluppo, Industria, Commercio e Servizi per indagare sulla pratica di compravendita di chiavi in ottone non sigillate, del tipo yale e tetra, con o senza resina plastica sulla testa. Secondo l'indagine, il dipartimento della Difesa commerciale ha analizzato le prove tra aprile 2021 e marzo 2022. Se la pratica del dumping - pratica commerciale che consiste nel vendere prodotti a prezzi inferiori al loro costo di mercato - viene confermata al termine delle indagini, con danno all'industria brasiliana, il governo può determinare l'applicazione di misure compensative, come l'aumento dei dazi di importazione dei beni in questione dai Paesi scorretti. (Brb)