Salario minimo: Fd’I-Lega-FI, non è soluzione, migliorare ed estendere contrattazione collettiva (2)

- "Non è necessario - dichiara il capogruppo di Forza Italia in commissione Lavoro Chiara Tenerini - fissare per legge un salario minimo, non ce lo chiede nemmeno l'Unione Europea. Può essere determinato un parametro nell'ambito della contrattazione collettiva e individuato un percorso complementare nelle aree che non sono coperte. Da recenti studi è emerso che le Nazioni che non hanno un salario minimo nazionale stabilito per legge sono quelli con i minimi di settore più alti". Per il deputato Tiziana Nisini, "obiettivo della Lega è risolvere la questione dei salari troppo bassi. La direttiva europea stessa promuove la contrattazione collettiva chiedendo agli Stati membri di rafforzarla qualora fosse sotto la soglia dell'80 per cento. Ricordo che in Italia la percentuale copre i lavoratori per oltre il 95 per cento. Le audizioni serviranno a sciogliere i dubbi e le criticità". "Restiamo convinti che il salario minimo non sia una soluzione: il problema degli stipendi, in Italia, è soprattutto legato al lavoro irregolare, a contratti che prevedono un numero di ore lavorative retribuite inferiore rispetto a quelle effettivamente svolte, al mancato rispetto dei minimi tabellari previsti dai Ccnl, ai contratti fintamente associativi delle cooperative e, soprattutto, al diffusissimo 'lavoro nero'. Problemi questi che possono essere contrastati attraverso maggiori controlli e non con l'introduzione del salario minimo", concludono in modo unanime i deputati di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. (Com)