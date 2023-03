Ambiente: Tavoletta (Acli Terra), Pnrr fondamentale per grande azione su invasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’apertura della Conferenza Onu sull’Acqua di oggi a New York, il Decennio di azione per l’acqua 2018-2028, la presentazione del rapporto 2023 delle Nazioni Unite Accelerating cooperation and partnership on water ed i molti altri studi e previsioni sull’accesso a questo elemento vitale, di fronte al clima mondiale mutato, ci debbono impegnare al massimo e sempre più, a tutti i livelli, ed in primo luogo le istituzioni pubbliche. Così si è espresso il presidente nazionale di Acli Terra, Nicola Tavoletta, in relazione alla Giornata mondiale dell’Acqua. "Il mondo rurale, che fornisce i prodotti alimentari essenziali per la vita umana, ha una tradizionale e particolare sensibilità per l’ambiente e la indispensabilità dell’acqua. Come associazione professionale aclista di tutela e assistenza degli operatori del settore agroalimentare, poi, con la nostra ispirazione di rispetto del Creato, ancor maggiore è la nostra attenzione e sollecitazione perché si operi strategicamente e con efficacia", ha spiegato. (segue) (Com)