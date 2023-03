Siria: esplosioni nella base Imam Ali dei pasdaran ad Al Bukamal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse esplosioni sono state registrate nell’area di Al Bukamal, nella provincia siriana di Deir ez-Zor, vicino al confine con l’Iraq, dove ha sede la base Imam Ali controllata dai Guardiani della rivoluzione iraniana. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione on sede a Londra, ma a con una vasta rete di fonti sul campo. Secondo l’Osservatorio, questa mattina nella base erano state organizzate una serie di esercitazioni militari. L’attacco giunge in concomitanza con la notizia diramata dalle Forze di difesa israeliane (Idf) della perdita di un drone militare nei cieli della Siria impiegato “in un’operazione di routine”.(Res)