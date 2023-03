© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora al Lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello partecipa alla conferenza stampa di Porta Venezia Design DistrictMeet digital culture center, via Vittorio Veneto, 2 (ore 10)In occasione della Festa del Perdono il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla presentazione dell'Infopoint di cantiere del nuovo Policlinico.via Commenda, 16 (ore 11:30)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della mostra "Helmut Newton. Legacy", in programma nelle sale di Palazzo Reale dal 24 marzo al 23 giugno 2023.Palazzo Reale, piazza Duomo, 14 (ore 12:30)La Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, parteciperà alla presentazione della nuova collezione pittorica del Policlinico di Milano, in occasione della Festa del PerdonoPoliclinico, Aula Milani, via Francesco Sforza, 28 (ore 15:30)Si riunisce il Consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEL'assessore a Infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi, partecipa alla conferenza stampa de “La Nuova Cordata onlus” di Iseo (Bs), in collaborazione con Ferrovienord, per promuovere un progetto artistico per 'Bergamo e Brescia capitale italiana della cultura 2023' che prevede l'installazione di alcune opere (murales, stendardi, sculture e lavori di grafica) nelle stazioni della linea Brescia-Iseo-Edolo di Ferrovienord.Sede de “La Nuova Cordata onlus”, via Paolo VI, 1/c Iseo/Bs (ore 11)VARIEAnteprima per la stampa della mostra “Cere Anatomiche. La Specola di Firenze” di David CronenbergFondazione Prada, Largo Isarco, 2 (ore 10)La Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) presenta i nuovi dati di interscambio tra Italia e Germania.AHK Italien, via Fara, 26 (ore 11)Inaugurazione di una nuova opera dalla Collezione Panza Twelve Part Vertical Pipe Piece, 1973 di Jene Highstein. Intervengono: Davide Galimberti, Sindaco di Varese; Marco Magnifico, Presidente Fai; Giuseppina Caccia Dominioni Panza di Biumo, Direttrice Panza Collection, Mendrisio; Anna Bernardini, Direttrice di Villa e Collezione Panza, VareseVilla e Collezione Panza Piazza Litta, 1 Varese (ore 11)Presentazione dell'Avanzamento del Nuovo Policlinico e di sei ritratti di Grandi Benefattori, per celebrare la Festa del Perdono. All'inaugurazione partecipano: Marco Giachetti, presidente del Policlinico di Milano; Ezio Belleri, direttore generale del Policlinico di Milano; Elio Franzini, rettore dell'Università degli Studi di Milano; Monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano e parroco all'Ospedale Maggiore Policlinico; Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia.Cantiere del Nuovo Policlinico, via Commenda 16 (ore 11:30)Presentazione del progetto “Brera in Humanitas”: 23 dettagli tratti da 15 capolavori della Pinacoteca di Brera realizzati in maxi-formato vengono applicati sulle pareti dell’ospedale Humanitas di Rozzano. Intervengono, tra gli altri, James M. Bradburne direttore della Pinacoteca di Brera, Carlo Orsi, Presidente Amici di Brera, Gianfelice Rocca, Presidente Humanitas, Alessandra Quarto Direttore Museo Poldi Pezzoli e l'immunologo Alberto Mantovani.IRCCS Istituto Humanitas, Via Manzoni 113 (ore 12)Consegna della donazione di Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum per la realizzazione di una Sala dei Sogni del Nuovo Grande Buzzi. Intervengono Sara Doris, vice presidente Banca Mediolanum e presidente Fondazione Mediolanum e Alessandro Visconti, direttore generale Asst Fatebenefratelli Sacco.Ospedale Vittore Buzzi, aula Magna, via Castelvetro, 32 (ore 14:30)L’artista Michelangelo Pistoletto è ospite del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano per parlare del suo libro “La formula della creazione” e dialogare con il fisico Guido Tonelli e il Direttore Generale del Museo Fiorenzo Galli.Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, Sala Cenacolo, ingresso Via San Vittore, 21 (ore 18:30)MONZAProtocollo d’intesa tra Provincia, Comuni di Concorezzo, Varedo e Villasanta per la riqualificazione ecologica e la prevenzione fenomeno del "littering" su strade provinciali e comunaliProvincia di Monza, sala dell'oro, via Grigna, 14 (ore 9:30) (Rem)