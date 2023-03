Usa: Powell (Fed), faremo tutto il necessario per garantire stabilità del sistema bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire la sicurezza e la stabilità del comparto bancario, dopo la crisi scaturita dal fallimento di Silicon Valley Bank. Lo ha detto il governatore della Fed, Jerome Powell, durante una conferenza stampa organizzata dopo l’annuncio di un nuovo rialzo dei tassi di interesse pari allo 0,25 per cento. “Il nostro sistema bancario rimane resiliente in termini di capitale e liquidità: continueremo a monitorare la situazione, e faremo tutto il necessario per preservare questa condizione”, ha detto. (Was)