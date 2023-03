Scuola: Meloni, merito al centro con istituzione tutor e docente orientatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’istituzione delle due nuove figure professionali del tutor e del docente orientatore, per la cui formazione verranno stanziati 150 milioni di euro nel 2023, oggi annunciata dal ministro Giuseppe Valditara, conferma l'impegno del governo per porre il merito al centro delle politiche dell'istruzione e per far emergere i talenti degli studenti. Lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Un passo concreto, inoltre, per superare le diseguaglianze di natura sociale e territoriale, e per favorire le attività di orientamento necessarie ai giovani per compiere scelte consapevoli, in linea con le loro aspirazioni e potenzialità”, aggiunge Meloni. (Rin)