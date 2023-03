Usa: Powell (Fed), su inflazione ancora molto da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dell’inflazione negli Stati Uniti c’è ancora molto da fare. Lo ha detto il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, durante una conferenza stampa organizzata dopo l’annuncio di un nuovo rialzo dei tassi di interesse pari allo 0,25 per cento. “Il processo per riportare il tasso di inflazione entro la soglia del due per cento è ancora lungo, e sarà probabilmente difficoltoso”, ha detto, riconoscendo comunque i progressi fatti negli ultimi mesi. (Was)