Cinema: Melito (Pd), con progetto "La Roma di Anna in 10 tappe" Capitale celebra Magnani

- Antonella Melito, consigliera capitolina del Pd, sui social scrive: "Ho voluto fortemente questa iniziativa, per la quale ringrazio tutti i colleghi che hanno sottoscritto la mozione che ho portato all'attenzione dell'Aula Giulio Cesare, per ricordare Anna Magnani nel 2023, a 115 anni dalla sua nascita e 50 dalla sua scomparsa". "Roma omaggia Anna Magnani come attrice, icona del cinema italiano e grande interprete di ruoli femminili rivoluzionari, in film tra i quali Roma città aperta, Bellissima, La Rosa Tatuata e Mamma Roma, ma soprattutto come cittadina di Roma, come donna generosa, combattiva, coraggiosa e vera. Grazie a Typimedia Editore per aver reso l'evento unico e coinvolgente attraverso la presentazione del progetto La Roma di Anna in 10 tappe - aggiunge - una mappa crossmediale che propone un itinerario per immergersi nel mondo della Magnani dalle case in cui ha vissuto alle strade che hanno fatto da set ai suoi film più importanti. Un'occasione per celebrare Nannarella ma anche per discutere su come far rivivere i cinema anche come luoghi polifunzionali di aggregazione, su come riqualificarli e restituirli alle comunità, anche in vista della prossima iniziativa in Sala della Protomoteca in Campidoglio il prossimo 3 aprile, durante la quale presenterò la mia delibera, all'attenzione della Commissione Cultura di Roma Capitale, 'Linee di indirizzo per la creazione della rete cittadina dello spettacolo e della cultura del cinema ed istituzione di un Osservatorio e del suo Regolamento sulla materia'. Grazie agli intervenuti, all'Assessore Miguel Gotor, a Svetlana Celli ed Erica Battaglia, al critico cinematografico e curatore della mappa Fabio Canessa e al Direttore editoriale di Typimedia Luigi Carletti. Giovedì 24 marzo alle ore 20:30 ci vediamo al Palaexpo, dove sarà proiettato il film Roma Città Aperta per i 79 anni dall'eccidio delle Fosse Ardeatine", conclude Melito. (Com)