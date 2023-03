Venezuela: rappresentante Brasile all'Onu, nostro governo "preoccupato" per situazione diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano del presidente Luiz Inacio Lula da Silva è "preoccupato" per la situazione dei diritti umani in Venezuela. Lo ha dichiarato il rappresentante del Brasile al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite (Unhchr), André Simas, nel corso della 52ma sessione ordinaria tenuta a Ginevra, in Svizzera. "Il Brasile ringrazia l'Alto Commissario per il rapporto e condivide la sua preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Venezuela", ha affermato Simas commentando i contenuti del rapporto sulle presunte violazioni dei diritti umani da parte del governo di Nicolas Maduro, presentato dall'Alto commissario per i diritti umani, Volker Turk. Si tratta di una rara dichiarazione contro il Paese sudamericano da parte del governo di Lula. Dall'1 gennaio, con il via del terzo mandato per l'ex sindacalista, i due governi hanno iniziato a normalizzare le relazioni. A fine dicembre 2022, Caracas procedeva a nominare Manuel Vicente Vadell - già console generale del Venezuela a San Paolo - come ambasciatore in Brasile. A metà gennaio una missione diplomatica si è recata a Caracas per riaprire l'ambasciata in Venezuela. La delegazione è guidata da Flavio Maceira, il funzionario designato come incaricato d'affari in attesa della nomina di un ambasciatore titolare. (segue) (Brb)