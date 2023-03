Venezuela: rappresentante Brasile all'Onu, nostro governo "preoccupato" per situazione diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli stessi giorni, il ministro portavoce della presidenza del Brasile, Paulo Pimenta, fissava in un'intervista a "Tv Globo" le coordinate chieste da Lula per il futuro dei rapporti con Caracas. "Il presidente Lula vuole ricostruire una relazione commerciale rispettosa con il Venezuela", ha detto Pimenta, evidenziando che la ripresa dei legami con Caracas sarà "estremamente importante per il Brasile". Il ministro ha ricordato la relazione tra i due Paesi durante gli altri mandati di Lula (2003-2010): "Il Venezuela è stato un grande partner commerciale durante i precedenti governi Lula. Siamo arrivati ad avere un volume commerciale di circa 5 miliardi di dollari", ha detto. "La visione ideologica del Venezuela da parte del precedente governo di Jair Bolsonaro ha causato solo perdite all'economia brasiliana", ha concluso. (segue) (Brb)