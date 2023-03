Venezuela: rappresentante Brasile all'Onu, nostro governo "preoccupato" per situazione diritti umani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 8 marzo il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha ricevuto Celso Amorim, consigliere speciale del presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva. L'incontro, tenuto al Palazzo presidenziale di Miraflores, è servito per "stringere legami di fratellanza e solidarietà tra i popoli", hanno detto fonti ufficiali del governo venezuelano ai media locali. Maduro ha aperto una agenda di incontri con leader regionali, con l'obiettivo di "ricomporre l'unità latinoamericana e caraibica". I due Paesi, che condividono una frontiera di circa duemila chilometri, erano arrivati - nel 2015 - a scambiare merci per un valore di circa cinque miliardi l'anno. La crisi sociale in Venezuela prima, le frizioni politiche con il governo dell'ex presidente, Jair Bolsonaro, hanno tagliato gli scambi fino a 800 milioni di dollari, nel 2021. (Brb)