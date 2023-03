Spagna: ministro Interno Marlaska torna a difendere suo operato nella tragedia di Melilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, è tornato oggi a difendere il suo operato e quello delle forze dell'ordine spagnole in merito alla tragedia di Melilla del giugno dello scorso anno in cui sono morte almeno 23 persone. Merlaska ha testimoniato oggi davanti alla Commissione per le Libertà, la Giustizia e gli Affari interni del Parlamento Europeo in merito ai tragici fatti avvenuti nella città autonoma spagnola in territorio nordafricano. "Non devo assumermi alcuna responsabilità perché le azioni delle forze di sicurezza dello Stato e del corpo sono state proporzionate in termini di legalità di fronte a un attacco violento", ha replicato il ministro alle domande degli eurodeputati. "La Procura spagnola ha concluso che non c'erano elementi che determinassero che gli agenti delle forze di sicurezza dello Stato fossero incorse in qualche reato penale, né nelle loro azioni generali durante lo sviluppo di questi né successivamente al momento della materializzazione dei respingimenti al confine", evidenziato Marlaska. (segue) (Spm)