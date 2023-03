Spagna: ministro Interno Marlaska torna a difendere suo operato nella tragedia di Melilla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Diario", prima di iniziare a rispondere alle domande, il ministro ha chiesto agli eurodeputati di non "utilizzare" tragedie come quella di Melilla o quella recente di Crotone "per calcoli di parte o settari" ed ha chiesto loro un "maggior coinvolgimento" nelle politica migratoria. A questo proposito, Marlaska ha ammonito che si tratta di una "sfida per tutti, per l'Europa nel suo complesso, non solo per i Paesi del Sud". Il ministro ha ricordato che l'anno scorso ci sono stati 12.049 ingressi irregolari attraverso la rotta del Mediterraneo centrale. "Sono triplicati. Non si tratta solo del confine spagnolo, italiano o greco. Sono le frontiere europee", ha evidenziato. Critiche al ministro sono giunte da vari deputati del Partito popolare europeo (Ppe), di Ciudadanos e di Sinistra Unita (Iu), Secondo Sira Rego di Iu, la Spagna ha una "responsabilità diretta" per quanto accaduto alle persone che fuggono dai conflitti armati e ha deplorato il rifiuto di una commissione d'inchiesta al Congresso dei deputati spagnolo con i voti dei socialisti e dei popolari. (Spm)