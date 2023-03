© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna “continua a creare valore per tutti gli stakeholder” con “una solida e sostenibile struttura di capitale”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, in occasione della conference call sui risultati 2022. Donnarumma ha sottolineato la “ottima serie di risultati nel 2022” e le “forti aspettative per il 2023”. (Rin)