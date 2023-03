Medio Oriente: ministero Esteri Turchia esprime “profonda preoccupazione” per tensioni in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Turchia ha espresso “profonda preoccupazione” per le tensioni crescenti in Cisgiordania, a Gerusalemme, alla vigilia dell’inizio del mese sacro di Ramadan. Lo ha reso noto lo stesso ministero in una nota diffusa dal quotidiano turco “Hurriyet”, in cui si legge inoltre che Ankara “condanna” l’approvazione dell’emendamento alla “legge sul disimpegno” in Cisgiordania del 2005, che spiana la strada alla ricostruzione di quattro insediamenti, distrutti e poi evacuati dallo Stato ebraico 18 anni fa in concomitanza con il ritiro dalla Striscia di Gaza. Il ministero degli Esteri turco ha anche condannato le “dichiarazioni infondate, irresponsabili e provocatorie di alcuni esponenti del governo israeliano a proposito dello Stato e del popolo palestinese, che non sono assolutamente compatibili con le realtà politiche, storiche e attuali”. Il riferimento è alle dichiarazioni rilasciate dal ministro delle Finanze di Israele, Bezalel Smotrich, che, durante un evento svoltosi a Parigi, ha affermato che "non si può parlare di 'palestinesi' perché non esiste un 'popolo palestinese'". Infine, il ministero degli Esteri turco ha invitato le parti a rispettare gli accordi precedenti e il significato storico di Gerusalemme e dei luoghi di culto, esortando a seguire il buonsenso per garantire un Ramadan di pace. (Tua)