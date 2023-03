Calcio: "Financial Times", offerta da 5 miliardi di sterline dell'imprenditore Racliffe per acquisto Manchester United

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliardario britannico Jim Ratcliffe ha in programma di offrire più di 5 miliardi di sterline, incluso i debiti, per acquisire la squadra di calcio inglese del Manchester United. Lo riferisce il quotidiano "Financial Times", citando due fonti. Ratcliffe, il fondatore dell'impero chimico Ineos, è in competizione con lo sceicco del Qatar Jassim bin Hamad al-Thani per l'acquisizione del Manchester United. Entrambi gli offerenti dovranno presentare le loro proposte alla famiglia Glazer, che controlla il club, prima della scadenza delle 21:00 di mercoledì. Il valore dell'offerta dello sceicco Jassim non è ancora nota. (Rel)