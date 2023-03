Pirateria digitale: via libera unanime da Aula Camera a testo unificato pdl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera unanime, da parte dell’Aula della Camera, con 252 sì e nessun voto contrario, al testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Il testo unificato delle pdl passa, ora, all’esame del Senato. L’obiettivo è quello di "garantire il contrasto immediato alla pirateria, a tutela dell’industria creativa nazionale", con l’attribuzione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) del potere di "ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d’urgenza; in particolare - si legge -, si prevede che i provvedimenti inibitori dell’Autorità sono altresì trasmessi alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma e, 'su richiesta della stessa', i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima Procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l’identificazione dei fornitori dei contenuti illecitamente diffusi". Nei provvedimenti si sottolinea che "la Repubblica è chiamata a riconoscere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, a tutelare il diritto d’autore, a sostenere le imprese, gli autori, gli artisti e i creatori, a responsabilizzare gli intermediari di rete per rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d’autore, nonché a promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico". (Rin)